السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الصينية تؤكد أن المتحورة دلتا مسؤولة عن ارتفاع الإصابات

كورونا في الصين
كورونا في الصين

تحاول الصين اليوم السبت، احتواء ما يبدو أنه أسوأ موجة لوباء كوفيد-19 منذ أشهر، مع ارتفاع في عدد الإصابات التي نسبتها السلطات إلى تفشي المتحورة دلتا المنتشرة حاليا في 14 مقاطعة.

وفي المجموع سجلت 328 إصابة جديدة بكورونا في يوليو، أي العدد نفسه تقريبا المسجل في الفترة من فبراير إلى يونيو، ويؤثر بشكل خاص على مدن مثل نانجينغ (شرق) غير البعيدة عن شنغهاي أو مدينة تشانغجياجيه السياحية في مقاطعة هونان (جنوب).

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية خلال لقاء مع صحافيين إن "المتحورة الرئيسية المنتشرة حاليا هي دلتا ما يمثل تحديا أكبر على صعيدي الوقاية والمراقبة".

ودلتا التي ظهرت في مطار نانجينغ خلال الشهر الجاري لدى تسعة موظفين مسؤولين عن تنظيف مقصورة طائرة قادمة من روسيا انتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقال خه تشينغهوا المسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن هذه السرعة ليست ناجمة عن العدوى الشديدة للمتحورة بل عن ذروة الموسم السياحي في البلاد أيضا مع استخدام الصينيين بكثافة النقل الجوي.

والسبت، أمرت السلطات في نانجينغ جميع المعالم السياحية والأماكن الثقافية بعدم فتح أبوابها وذلك بسبب ارتفاع معدّل العدوى على المستوى الوطني.


وفرضت السلطات حجراً صحياً على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانغسو، وعاصمتها نانجينغ، في حين أخضعت المدينة سكّانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة للفحص مرتين.


وفي تشانغجياجيه، المدينة السياحية الواقعة في مقاطعة هونان وحيث تبين أن بضعة مصابين بكورونا حضروا عرضا مسرحيا، فرضت السلطات الجمعة حجرا صحياً على جميع سكان المدينة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة وأغلقت جميع معالمها السياحية.


وفي منطقة تشانغ بينغ الواقعة في ضاحية العاصمة حيث اكتشفت إصابتان بكورونا فرضت السلطات الخميس حجراً صحياً على 41 ألف شخص.

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