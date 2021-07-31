تجديد حبس المتهمين بسرقة «تاكسي» بالإكراه في مدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه من قائده لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل سرقة تاكسي بالإكراه

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص به على يد ٣ أشخاص استقلوا معه بهدف توصيلهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.