السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للكهرباء» تكشف 6 خواص جديدة للعدادات الذكية

العداد الكودي
العداد الكودي

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن 6 خواص متميزة تقوم العدادات الذكية بالقيام بها من أجل تقديم خدمة متميزة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تتضمن من 3 إلى 4 خواص جديدة يتعرف عليها المشتركين للمرة الأولى.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذه الخواص الست هي:

1-تقوم العدادات الذكية بقياس وتسجيل كمية  الكهرباء المستهلكة بدقة عالية جدًا، وذلك سواء كانت كمية الكهرباء في منشآة، وحدة سكنية، مبنى عام، بالقطاع السكني والتجاري والصناعي، في أوقات مختلفة من اليوم والأسبوع، وتقدم معلومات شاملة على شاشة كريستال سائل واسعة المدى، كما تسمح أيضا بالوصول إليها عن بعد عبر أنواع  مختلفة من منافذ الاتصالات بالإضافة إلى أنها توصل بسهولة إلى نظام سكادا.

2-تستخدم العدادات الذكية شبكة اتصالات لتزويد شركات التوزيع الكهربائي بقراءات دورية بتكرارية  زمنية معينة مرتين يوميًا أو حسب الطلب.

3-للعدادات خاصية قياس الطاقة الكهربائية فى اتجاهين، وبذلك تسمح للمشتركين الذين لديهم أنظمة طاقة متجددة، كألواح الطاقة الشمسة، بالحصول على رصيد من الطاقة الكهربائية التي يغذون بها الشبكة.

4-يحفظ العداد هذه القياسات على ذاكرة مدمجة مع العداد ومن ثم يرسلها إلى شركة الكهرباء على الأقل مرة واحدة في اليوم، ما يفيد بتحديد أدق لاستهلاك مشتركى الكهرباء وأيضا يفيد بمراقبة نمط الاستهلاك.

5-هذه العدادات ترسل وتستقبل المعلومات والآوامر من وإلى المركز الرئيسي -شركة الكهرباء- وتبرز أهمية هذه العدادات في استخدامها كجزء من متطلبات الشبكة الذكية، كما وتنبه شركة الكهرباء في حال وجود خلل ما عند المستهلك، وتمكنها أيضا من قطع الكهرباء عن المستخدم عن بعد إذا أرادت.

6-توجد أنواع مختلفة من العدادات الذكية (الرقمية) ولكن جميعها لها نفس الوظائف الأساسية، منها أحادي الوجه وثلاثي الوجه 4 أسلاك، وثلاثي الوجه لثلاثة أسلاك، والتي تقيس التيار مباشرة، أو من خلال محولات تيار أو محولات جهد.

الشركة القابضة لكهرباء مصر الذكية خواص الاتحاد “تعرف المشتركين

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