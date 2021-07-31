السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشرقية تستعد لإقامة مهرجان الخيول العربية السنوى ببلبيس

مهرجان الخيول
مهرجان الخيول

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 (اليوبيل الفضي) والمُقرر أن تنطلق فعالياته خلال شهر سبتمبر القادم في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ووجه المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الانتهاء من تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الضيوف والوفود المشاركة بالمهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بعراقة محافظة الشرقية.

وأضاف محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس.

يذكر أن مهرجان الخيول العربية، تنفرد محافظة الشرقية بإقامته كل عام ، فى شهر سبتمبر، تزامنا مع إحتفالات عيد الشرقية القومى، و يتم إقامته بأرض الفروسية الكائنة بصحراء بلبيس.

وتشتهر محافظة الشرقية بتربية الخيول العربية الأصيلة، ويتم إقامة المهرجان سنويا، فى حدث كبير وضخم بالمحافظة، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بحضور كل من محافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق، ورؤساء المركز والمدن والأحياء، ونواب البرلمان، ووكلاء الوزارات، والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة، ويشارك فى المهرجان أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول و محبي الخيول العربية الأصيلة، و تمنح جوائز مميزة للفائزين وشهادات تقدير للمشاركين في المهرجان.

سياحة مهرجان فعاليات الدول العربية محافظة الشرقية الوطني احتفال

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