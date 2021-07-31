«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وموعد سقوط الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر درجات الحرارة هذا الأسبوع تدريجيًا وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 44 درجة بنهاية الأسبوع، وتكون درجة الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم العظمي الأعلى فى مصر 42 درجة في عدد من مدن جنوب الصعيد.



الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار

وأكدت الأرصاد أنه اعتبارا من الثلاثاء 3 أغسطس إلى السبت 7 أغسطس، من خلال خرائط الطقس من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وقالت هيئة الأرصاد إن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



"الرياح"

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السـواحل على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.



"الحذر"

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تأتى لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مناشدة المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس ، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب الوجود فى الأماكن سيئة التهوية، ومن المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والإسكندرية

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25.

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر درجات الحرارة هذا الأسبوع تدريجيًا وتصل درجات الحرارة العظمى إلي 44 درجة بنهاية الأسبوع، وتكون درجة الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم العظمي الأعلى فى مصر 42 درجة في عدد من مدن جنوب الصعيد.