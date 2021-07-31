حصول مطاري الغردقة ومرسى علم على شهادة الاعتماد للسفر الصحي الآمن

حصل مطار الغردقة الدولى، ومطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، ما يعكس نجاح مجهوداتهم فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا، لتعد المطارات المصرية من أوائل المطارات العالمية التى يوصى بها.

ويأتى ذلك تنفيذا لخطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها الشاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر.

كما حصل 11 مطارًا على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من بينهم مطارى الغردقة ومرسى علم وهم مطار القاهرة الدولى وكل من مطار الأقصر وشرم وطابا ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط ومطارى أسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولى ACI وساهم فى تشجيع حركة السفر من والى المطارات المصرية.

وصول 55 رحلة طيران دولي وداخلي لمطار مرسي علم

ويستعد مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وخلال الاسبوع الجاري، لاستقبال عدد 55 رحلة طيران دولية وداخلية من عدة مطارات مختلفة تقل على متنها المئات من السياح الأجانب من دول مختلفة.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية الخاصة بمطار مرسى علم الدولى أن رحلات الطيران التى تصل المطار خلال الأسبوع المقبل من المقرر أن يستقبل المطار 43 رحلة طيران دولية و 12 رحلة داخلية، وذلك خلال الأسبوع المقبل بداية من 31 يوليو حتى 6 أغسطس.

وأكدت جداول الرحلات، أنه من المقرر أن تصل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة تشيكى 17 رحلة بولندى و8 رحلات أوكرانية وآخرى سويسراورحلة من المجر، بجانب 12 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة مصر للطيران



وفد الصحية الروسية ينهي جولته بالغردقة وشرم الشيخ

وأنهى الوفد الصحي الروسي جولته بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بعد عدد من المنشآت الصحية والسياحية لمدة يومين متتاليين، وذلك لمتابعةوتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا قبل عودة السياحة الروسية، والمقرر لها وصول اولي رحلاتها 9 اغسطس المقبل.

وقال القنصل الروسي فيكتور بوليتايف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جولة الوفد الصحي الروسي شملت بعض القري والفنادق السياحية، من تصنيفات مختلفة ثلاث نجوم وحتي سبع نجوم، ومنشآت صحية ومعامل تحاليل سواء بالغردقة او شرم الشيخ، مشيرًا الي أناللجنة تقوم بإعداد تقرير مفصّل عن الزيارة والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعاتالسياحية، والذي بناءًا عليه سيتم النظر في زيادة عدد رحلات الطيران.

وأضاف قنصل روسيا بالغردقة، أن الوفد الصحي الروسي أبدى ارتياحه للإجراءات المتبعه داخل المنتجعات والمنشآت الصحية بالغردقة وشرم الشيخ، وفي المطارات، بجانب توافر الإمكانات الصحية للحصول علي العينات والتحاليل والتطعيمات، مؤكدًا علي أن الوفد ابدى إعجابه بما قامت به الحكومة المصرية من تطعيم جميع العاملين بالمنشآت السياحية ضد فيروس كورونا.

كانت وافقت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى، ومقر العمليات لمكافحة كورونا فى روسيا، على الطلب المقدم من شركة «فلاى إيجيبت»، علىتنظيم رحلات من الغردقة وشرم الشيخ إلى موسكو، وسانت بطرسبرج، وسمارا، اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل.

فيما تقدمت 9 شركات طيران روسية بطلب للوكالة الفيدرالية للنقل الجوى بتنظيم رحلات طيران منتظمة إلى منتجعات مصر السياحية، إذطلبت شركات «إيروفلوت- بوبيدا- روسيا S7- Ural Airlines - Smartavia - Nordwind -AZUR air -Yakutia»، الدخول إلى الغردقةوشرم الشيخ، كما طالبت شركة «إيروفلوت» بالسماح للرحلات الجوية «موسكو- مرسى علم».