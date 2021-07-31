وكيل «خطة النواب»: بحثنا 14 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرًا يتضمن جهودها وإنجازاتها البرلمانية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث نظرت اللجنة عدة مشروعات بقوانين وافق عليها مجلس النواب، أولها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للإكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وأضاف سالم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020ـ2021 ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 وعددها "50 مشروعًا".

واستطرد: "كما ناقشنا في لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري)، ومشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020".

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: "بحثنا خلال دور الانعقاد الأول أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2019/2018-2021/2022، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنةالعامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 وعددها 374 مشروعًا".

وأردف سالم: “بحثنا كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ومشروعات قوانين مقدم من الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021-2011 وعددها 55 مشروعًا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2021- 2022، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية 2021- 2022".