السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

أرمينيا: 243 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي يتخطى 230 ألفا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230 ألفا و110 حالات.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية - أن 163 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219 ألفًا و864 حالة.

وسجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4614 حالة.. بينما انخفض عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 4511 حالة.

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