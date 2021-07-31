صحيفة يابانية: رئيس الوزراء يؤكد رفضه لفرض إغلاق صارم

ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم السبت، أن فعالية حالة الطوارئ الأخيرة أصبحت موضع تساؤل في الشارع الياباني، وسط التصاعد المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لايزال رافضاً لفرض إغلاق صارم.



وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني - إن اليابان تعاني حاليا من موجة خامسة من الإصابات، حيث وصل العدد اليومي على مستوى البلاد إلى 10 ألاف حالة لأول مرة يوم أمس الأول مع تفشي متغير "دلتا" الأكثر عدوى.



وأضافت: أن الوضع خطير بشكل خاص في طوكيو، التي سجلت أكثر من 3 ألاف حالة لأربعة أيام متتالية حتى صباح اليوم، بما في ذلك 4058 حالة في أخر 24 ساعة. وظل العدد اليومي يرتفع على الرغم من أن طوكيو تخضع لحالة طوارئ منذ 12 يوليو.



ونظرًا لأن هذه هي بالفعل حالة الطوارئ الثالثة لهذا العام في طوكيو، والرابعة بشكل عام منذ بدء تفشي الجائحة، قال خبراء طبيون، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن الناس في العاصمة قد سئموا الآن من هذه الإجراءات كما أن جعلهم يمتنعون طواعية عن القيام بنزهات غير ضرورية لم يعد مجديًا.



مع ذلك، رد سوجا عندما سُئل، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الجمعة، عن إمكانية تعديل القوانين ذات الصلة لمنح الحكومة سلطة قانونية لتنفيذ إغلاق صارم، قائلا: إن هذا ليس خيارًا. وأضاف: أن البلدان التي طبقت قيودًا صارمة "شهدت انخفاضًا في الإصابات بسبب الإغلاق، لكن الحالات ارتفعت مرة أخرى بمجرد تخفيف الإغلاق، وكان عليها الاعتماد على اللقاحات بعد كل شيء".



وتابع قائلا:" أعتقد أن إجراءات الإغلاق الصارمة لا تناسب اليابان حقًا. لذلك، فإن طرح اللقاح يمثل أولوية قصوى للحكومة".



وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن حكومته ستوسع حالة الطوارئ لتشمل محافظات كاناجاوا وسيتاما وتشيبا وأوساكا اعتبارًا من يوم بعد غد الإثنين مع تمديد حالة الطوارئ الحالية في طوكيو وأوكيناوا حتى 31 أغسطس.



وتسمح حالة الطوارئ لحكام المحافظات بطلب المطاعم والحانات لتقصير ساعات العمل أو إغلاقها تمامًا، مع غرامة تصل إلى 300 ألف ين ياباني لمن يرفض الامتثال. لكن الحكام ليس لديهم السلطة القانونية لتقييد حركة الناس ولا يمكنهم إلا أن يطلبوا ذلك.



وقال شيجيرو أومي، رئيس اللجنة الفرعية الحكومية المسئولة عن مكافحة الجائحة، وكان يتحدث في المؤتمر الصحفي إلى جانب رئيس الوزراء يوم أمس:" أعتقد أنه من الطبيعي مناقشة وضع قيود ليس فقط على المطاعم والحانات، ولكن أيضًا مطالبة الجمهور بممارسة المزيد من ضبط النفس، إذا كانت الحكومة لا تزال غير قادرة على القضاء على الفيروس بعد نشر جميع التدابير المتاحة، بما في ذلك اللقاحات".



ويقول البعض إن اليابان بحاجة إلى البدء في اتخاذ خطوات أكثر صرامة وشدة في الوقت الراهن نظرًا لارتفاع عدد الإصابات في طوكيو. وقال حاكم محافظة إيواتي، تاكويا تاسو، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "ما تحتاجه طوكيو الآن هو إجراء جريء مشابه للإغلاق". وأضاف تاسو أنه من أجل استضافة الألعاب الأولمبية بأمان، كان ينبغي على طوكيو تنفيذ سياسات إغلاق صارمة خلال العام الماضي بعد فهم متطلبات الناس.