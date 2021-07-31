رسامة ايبودياكون بمدينة السلام بيد الأنبا مكسيموس

ترأس الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفين، صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمدينة السلام، وأثناء صلوات القداس رسم نيافته الشماس هاني سلطان في رتبة إبدياكون “مساعد الشمامسة”، وسيم كل من الشماس فوزي لبيب، والشماس عزت رياض بدرجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بذات الكنيسة، كما دشن نيافته خلال القداس أيضًا، عددًا من أواني خدمة المذبح.

ومن جهة أخرى أقامت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميرلاند ووست ڤيرچينيا احتفالا، بكنيسة السيدة العذراء بواشنطن دي سي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو، إذ استقبل الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، السفير معتز زهران، سفير مصر بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واللواء عبد الرؤوف موسى، الملحق العسكري، والعميد محمد الياور، رئيس مكتب المشتريات، وقنصل مصر بواشنطن عبد الرحمن رأفت، والملحق الثقافي دكتورة شاهندة عزت، وعددًا من كبار المسؤولين بالسفارة.

وهنأ الأنبا كاراس الحاضرين بعيد الأضحى المبارك، ووجه الشكر للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة، كما أثنى على الجهود المبذولة من أطباء مصر في مواجهة جائحة كورونا، فيما تحدث السفير المصري بواشنطن عن النمو الذي تشهده مصر في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.

تم خلال الحفل أيضًا عرض فيلم تسجيلي بعنوان “مصر تتغير” ألقى الضوء على الثورة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الحقبة من تاريخها، بالإضافة إلى تقديم كورال الكنيسة بعضًا من الترانيم، إلى جانب النشيد الوطني لمصر “بلادي بلادي”.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستعد يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

صومًا من الدرجة الثانية

يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.