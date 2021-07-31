وفاة مراقب بـ«غيوبية سكر» داخل لجنة ثانوية عامة في القليوبية

نعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مراقب بالثانوية العامة توفي إثر إصابته بغيبوبة سكر قبل بدء الامتحان بإحدى اللجان بمدينة بنها، فور وصوله للمستشفى الجامعي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوفاة ملاحظ ثانوية عامة ببنها، وتبين وفاة "ر.م.ح" معلم حاسب بمدرسة زرقانه الثانوية بتلا - منوفية، وملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بمدينة بنها إثر إصابته بغيبوبة سكر قبل بدء الامتحان اليوم، وتم نقله الى المستشفى وتوفى فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، كشفت غرفة العمليات المركزية أن الامتحانات اليوم متوازنة وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي أسئلة تعجيزية أو أسئلة بها لف ودوران، ولكنها مباشرة تحتاج إلى طالب فاهم ومذاكر المنهج جيدا.

ونفت الغرفة ما تداولته بعض صفحات الفيس بوك حول تسريب الامتحان مؤكدة أن الذي تم تداوله قبل بدء اللجنة لا علاقة له بالامتحان الأساسي الذي انطلق منذ قليل .

وانطلقت منذ قليل امتحانات الأحياء والاستاتيكا للصف الثالث الثانوي، وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.