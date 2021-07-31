الفريق محمد فريد يشهد إجراءات تفتيش حرب لوحدة بالمنطقة الجنوبية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقه الجنوبية العسكرية، للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفه بها.

أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

وفي ذات السياق، التقى الفريق محمد فريد مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وعبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات.

كما ناقشهم في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها.

وأشاد الفريق محمد فريد بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما طالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومي المصري.