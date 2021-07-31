لتوفير المياه للأراضي.. تطهير المجاري المائية والترع بالمحافظات

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات.



خطة لتوزيع المياه اللازمة للأراضي الزراعية



يأتى ذلك فى إطار خطة لتوزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات

وتفقد المهندس محب نصحي متري، مفتش ري بالإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية ومواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، ومنها أعمال صيانة وتطهير ترعة جنابيه طهنشا، وترعة فرع السبعة، وترعة فرع طرخاوى، وترعة المحرص، بهدف توفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة وخاصة في ظل موسم أقصى الاحتياجات.



كما تفقد، السبت، أعمال صيانة وتطهير ترعة بنى أحمد، وترعة منتوت، وترعة فرع دكرورى، التابعة لزمام هندسه رى غرب ابو قرقاص بالإدارة العامة لرى غرب المنيا، تحت إشراف المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس سامى الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانةالمجارى المائية.

كما تم متابعة أعمال توفير المياه بمنطقة العامرية فى الإسكندرية، حيث يتم تطهير قنطرة حجز البستان ، وقنطرة حجز جناكليس، مفيض هويس الكيلو 100 على ترعة النوبارية وفروعها، ومتابعة المناوبات ومناسيب المياه وحالة الجسور والبوابات والاطمئنان على توفير المياه لجميع الاستخدامات خلال فترة أقصى الاحتياجات.



مواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية



من جهته، أكد المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال تطوير كافة الترع بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة التى تمر بالمناطق السكنية، مع إزالة المخلفات والقمامة ومصادر التلوث المختلفة بها.

وأوضح رئيس مصلحة الري لـ"الدستور "، أن ذلك يساهم فى سرعة سرعة المياه وعدم وجود عوائق تؤثر على توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية.



