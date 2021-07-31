السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتوفير المياه للأراضي.. تطهير المجاري المائية والترع بالمحافظات

تطهير الترع
تطهير الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات. 

خطة لتوزيع المياه اللازمة للأراضي الزراعية 

يأتى ذلك فى إطار خطة لتوزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات

وتفقد المهندس محب نصحي متري، مفتش ري بالإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية ومواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، ومنها أعمال صيانة وتطهير ترعة جنابيه طهنشا، وترعة فرع السبعة، وترعة فرع طرخاوى، وترعة المحرص، بهدف توفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة وخاصة في ظل موسم أقصى الاحتياجات. 
 

كما تفقد، السبت، أعمال صيانة وتطهير ترعة بنى أحمد، وترعة منتوت، وترعة فرع دكرورى، التابعة لزمام هندسه رى غرب ابو قرقاص بالإدارة العامة لرى غرب المنيا، تحت إشراف المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس سامى الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانةالمجارى المائية. 

كما تم متابعة أعمال توفير المياه بمنطقة العامرية فى الإسكندرية، حيث يتم تطهير قنطرة حجز البستان ، وقنطرة حجز جناكليس، مفيض هويس الكيلو 100 على ترعة النوبارية وفروعها، ومتابعة المناوبات ومناسيب المياه  وحالة الجسور والبوابات والاطمئنان على توفير المياه لجميع الاستخدامات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

مواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية 

من جهته، أكد المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال تطوير كافة الترع بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة التى تمر بالمناطق السكنية، مع إزالة المخلفات والقمامة ومصادر التلوث المختلفة بها.

وأوضح رئيس مصلحة الري لـ"الدستور "، أن ذلك يساهم فى سرعة سرعة المياه وعدم وجود عوائق تؤثر على توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية. 

 

الرى أراضي زراعية مخلفات المحافظات الأرز الموارد المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الخريطة الكاملة لمراكز استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا

تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020

«الصحة» تبدأ استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تمنح تسهيلات سفر للفلسطينيين عبر معبرى بيت حانون واللنبى

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان