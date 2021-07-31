السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من الطب إلى «التطريز».. «الكوارنتين» يغير مستقبل «ياسمين»

الرسم بالخيط
الرسم بالخيط

على الرغم من أن ياسمين خالد الريس البالغة من العمر 23 عامًا وتخرجت من كلية الطب الأسنان جامعة 6 أكتوبر دفعة 2121 وهى الآن فى سنة الامتياز، إلا أنها قررت أن تسلك طريقًا محببًا لها وهو من بين هوايتها التى تعشقها، فقد قامت بعمل براند خاص بها عن طريق «الرسم بالخيط» وهو مجال من مجال التطريز.

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الرسم بالخيط

تقول ياسمين لـ"الدستور" إنها بدأت مجال الرسم بالخيط فى شهر 6 عام 2020 وشجعها على ذلك فترة الحجر الصحى التى كانت فى الموجة الماضية لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أنها حينها كانت إجازة من كليتها أيضًا.

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الرسم بالخيط

وقالت إنها قامت باستغلال وقت فراغها فى هذه الهواية، مؤكدة أن الأمر بالنسبة لها فى البداية كان صعبًا ويأخذ منها مجهودًا كبيرًا ولكن مع الاستمرارية أصبح الموضوع سهل جدًا ومفيد بالنسبة لها، قائلة: «مع الوقت بقيت بضيف أفكار جديدة وخامات مختلفة مع الخيط في التصميم».

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الرسم بالخيط

أشارت ياسمين إلى أنها تسعى لكى تطور حلمها فقد قامت بتدشين جروبات على منصات السوشيال ميديا تقوم من خلالها ببيع منتجاتها "أون لاين"، مؤكدة أن مجالها الحقيقى كطبيبة أسنان ساعدها كثيرًا فى ذلك الأمر لأن الطب يحتاج إلى صبر وإضافة لمسات تجميلية.

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الرسم بالخيط

وختمت ياسمين أنها تسعى دائمًا إلى حلمها، مؤكدة أن كل إنسان لابد وأن يكون له هواية خاصة به غير مجال دراسته أو عمله الحقيقي، ويشعر من خلال هذه الهواية أنه سعيد وتساعده على تغير مسار حياته مع الوقت للأفضل، متمنية أنها تكون صاحبة وأشهر براند رسم بالخيط خلال السنوات المقبلة.

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التطريز

الرسم بالخيط
الرسم بالخيط
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