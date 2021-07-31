استولى على طن دقيق مدعم.. ضبط مسئول عن مخبز سياحي بعين شمس

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف خصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، وعدد 4 أسطوانة بوتاجاز والأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز.

بمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.