السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

إسعاف
إسعاف

أصيب اليوم، 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية حسنبك بطريق الإسكندرية ـ مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، لـ"الدستور"، إن غرفة الطوارئ بصحة مطروح تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية حسنبك وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.  

وأوضح أن المصابين هم: " ابراهيم عبد القادر جاد ٥٤ سنه مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن،  احمد عبد الجواد عبدالحميد ٢١ سنه مصاب بكدمات متعددة بالجسم، مهيب فتحي ابراهيم ٣٩ سنه مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس والفم والانف والاذن، حسن فوزى إبراهيم ٥٤ سنه مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس وجرح قطعى حوالي ٥سم بالخد الأيسر، فتحي علي سعد٥٠ سنه مصاب بكدمات متعددة بالجسم والفخذين، رمضان ابراهيم الدسوقي ٥١ سنه مصاب بكدمات متعددة بالجسم وكدمه شديد بالجانب الأيسر،  أشرف عبد الحميد السيد ٤٧ سنه  مصاب بكدمات متعددة بالجسم والكتف الأيسر، رضا السيد علي عطيه ٥٢ سنه مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، اشرف ربيع اسماعيل ٥٢ سنه مصاب بكدمات متعددة بالجسم".

وأكد أنه تم إجراء جميع الفحوصات الي المصابين والحالة العامة لهم متوسطة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص مستشفي الضبعة المركزي غرفه الطوارئ بصحة مطروح طريق الإسكندرية مطروح

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