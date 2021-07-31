ضبط 142 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84024 حكم قضائي متنوع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (142) قطعة سلاح نارى ، (164) قضية مخدرات وتنفيذ 84024 حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء جرى ضبط الآتي:

ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهم

12 بندقية آلية.

(15) بندقية خرطوش.

20 طبنجة .

(107) فرد محلى.

(621) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزائن متنوعة.

(201) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84024) حكم قضائي متنوع .. وذلك على النحو التالي:

(360) حكم جناية.

(25647) حكم حبس جزئى.

(4911) حكم حبس مستأنف.

(40847) حكم غرامة.

(12259) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (164) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (177) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (9٫545 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12٫209 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫585 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (644 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (170 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (515 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (294 جرام).

عدد (9) أمبول مخدر.

عدد (2059) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (310) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25907) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.