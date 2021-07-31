السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 142 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84024 حكم قضائي متنوع

اسلحة نارية
اسلحة نارية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (142) قطعة سلاح نارى ، (164) قضية مخدرات وتنفيذ 84024 حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء جرى ضبط الآتي:

 ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهم 

  • 12 بندقية آلية.
  • (15) بندقية خرطوش.
  • 20 طبنجة .
  • (107) فرد محلى.
  • (621) طلقة مختلفة الأعيرة.
  • (20) خزائن متنوعة.
  • (201) قطعة سلاح أبيض.
  • فى مجال تنفيذ الأحكام  تنفيذ (84024) حكم قضائي متنوع .. وذلك على النحو التالي:
  • (360) حكم جناية.
  • (25647) حكم حبس جزئى.
  • (4911) حكم حبس مستأنف.
  • (40847) حكم غرامة.
  • (12259) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (164) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (177) متهم ضُبط خلالها الآتى:

  • كمية من مخدر البانجو وزنت (9٫545 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (12٫209 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫585 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).
  • كمية من مخدر البودر وزنت (644 جرام).
  • كمية من مخدر الهيدرو وزنت (170 جرام).
  • كمية من مخدر شابو وزنت (515 جرام).
  • كمية من مخدر الآيس وزنت (294 جرام).
  • عدد (9) أمبول مخدر.
  • عدد (2059) قرص مخدر.

 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهمين.

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (310) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25907) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حكم قضائى دراجة نارية الأسلحة النارية وزارة الداخلية حملة أمنية سلاح نارى مخدر الحشيش ضبط الخارجين على القانون فحص السائقين بندقية آلية قضية مخدرات أجهزة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الإعلام الدولى يشيد بتحركات تونس للتخلص من الإخوان

كيف تأثرت أسعار البترول ببدء التعافى العالمى من كورونا؟

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان فى «التفاضل والتكامل»

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

الخريطة الكاملة لمراكز استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى