السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي

جولة وكيل صحة الغربية
جولة وكيل صحة الغربية

قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى (الشهيد سامى سلامة) السنطة المركزى لتفقد جميع أقسام المستشفى للعزل والعنايات المركزة والمتوسطة للكوفيد والغير كوفيد ، والاستماع للمرضى وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بعد تفقد قسم الاستقبال وتأكد وجود جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات وعدم وجود أجهزة معطلة، مرورا  بالمعمل والعمليات والحضانات والأقسام الداخلى.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة تكثيف الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة ومحافظ الغربية بالمرور على المستشفيات للوقوف على مدى جاهزيتها على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال وتقديم الخدمة الصحية فى افضل صورة.

وأشار الدكتور شيحة إلى انخفاض أعداد مرضى كوفيد 19 بصورة ملحوظة وبناء عليه تم زيادة الأسرة للمرضى غير كوفيد 19.

وأوضح أنه قد تم تحويل العناية المركزة كوفيد 19 إلى عناية غير كوفيد 19 واستئناف تفعيل قوائم الانتظار للعمليات واستقبال مرضي الغير كوفيد كما أثنى على الطاقم الطبى والإدارى للمجهود المبذول وتحسن مستوى النظافة وعدم وجود زياره وبذل مزيد من الجهد لصالح المرضى.

وكيل صحة الغربية يشدد على المتابعة والمرور مستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

الإعلام الدولى يشيد بتحركات تونس للتخلص من الإخوان

كيف تأثرت أسعار البترول ببدء التعافى العالمى من كورونا؟

«الصحة العالمية» تحذر من تحور كورونا: شديد العدوى ومثير للقلق

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان فى «التفاضل والتكامل»

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

القبض على متهمة بنشر أخبار كاذبة عن خناقة المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس

«فتح»: الأيام المقبلة ستكون حاسمة ولن نتحمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى