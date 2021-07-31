وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي

قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى (الشهيد سامى سلامة) السنطة المركزى لتفقد جميع أقسام المستشفى للعزل والعنايات المركزة والمتوسطة للكوفيد والغير كوفيد ، والاستماع للمرضى وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

جاء ذلك بعد تفقد قسم الاستقبال وتأكد وجود جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات وعدم وجود أجهزة معطلة، مرورا بالمعمل والعمليات والحضانات والأقسام الداخلى.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة تكثيف الجهود لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة ومحافظ الغربية بالمرور على المستشفيات للوقوف على مدى جاهزيتها على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال وتقديم الخدمة الصحية فى افضل صورة.

وأشار الدكتور شيحة إلى انخفاض أعداد مرضى كوفيد 19 بصورة ملحوظة وبناء عليه تم زيادة الأسرة للمرضى غير كوفيد 19.

وأوضح أنه قد تم تحويل العناية المركزة كوفيد 19 إلى عناية غير كوفيد 19 واستئناف تفعيل قوائم الانتظار للعمليات واستقبال مرضي الغير كوفيد كما أثنى على الطاقم الطبى والإدارى للمجهود المبذول وتحسن مستوى النظافة وعدم وجود زياره وبذل مزيد من الجهد لصالح المرضى.