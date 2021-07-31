وزير الاقتصاد الألماني: التخلي عن الفحم قبل عام 2038

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بأنه يتوقع تخلي بلاده عن الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء في موعد سابق للموعد المقرر في 2038.

وفي تصريحات للوزير، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت:" التخلي عن الفحم سيسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا له لأنه سيتسارع من خلال الارتفاع الملحوظ لأسعار تجارة الشهادات الأوروبية (للانبعاثات الكربونية)".

وأضاف التماير:" بالنسبة لي أعتبر من المهم أن نلتزم بالتعهدات المالية التي قطعناها بشأن مناطق تعدين الفحم البني وبتوسيع نطاق البنية التحتية هناك وخلق فرص عمل، إذ يجب أن يتمكن الناس في هذه الأماكن من الاعتماد على وعودنا بالمساعدة"، غير أن التماير لم يذكر موعد للتخلي عن الفحم.

ووفقا للخطط الموضوعة حتى الآن، فإن الحكومة الألمانية تعتزم التخلي تدريجيا عن الفحم في موعد أقصاه 2038، وكان البرلمان ومجلس الولايات قد أقرا في الصيف الماضي قانونين محوريين لهذا الغرض، وينص القانون على خطة زمنية محددة لوقف عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتوفير مساعدات هيكلية بقيمة 40 مليار يورو لدعم مناطق استخراج الفحم في تعديل اقتصادها وتوسيع نطاق بنيتها التحتية.

وتطالب الروابط المعنية بحماية البيئة بالتخلي عن الفحم في موعد أقصاه 2030، وكان رئيس حكومة ولاية ماركوس زودر قد أعلن مؤخرا اعتزامه إعادة التفاوض على موعد التخلي عن الفحم بعد الانتخابات البرلمانية وطالب بمراجعة ما إذا كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بشكل أسرع "وأنا أعتبر عام 2038 في هذه المرحلة هدفا غير طموح"، ووعد بأن يعمل على تبكير موعد تحقيق هذا الهدف ليصبح في .2030.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية إزالة 268 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بواسطة أحواض الكربون الأوروبية التي تتمثل في الغابات والأراضي الخثية والرطبة.



وذكرت المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن استراتيجية غابات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى زيادة أحواض الكربون لدينا لاستيعاب 310 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030.



وتعد استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة للغابات لعام 2030 واحدة من المبادرات الرئيسية للصفقة الخضراء الأوروبية والتي تستند إلى استراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي لعام 2030.

وستساهم الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى هدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 55 النسبة المئوية بحلول عام 2030 والحياد المناخي بحلول عام 2050.