ضبط أطنان لحوم فاسدة وسلع استراتيجية في حملات تموينية بـ7 محافظات

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أطنان لحوم فاسدة، ومتلاعبين في أسعار سلع استراتيجية في 7 محافظات هم: القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، سوهاج، البحيرة.

ضبط 1419 قضية تموينية

كما تم ضبط 2٫8 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط 1٫5 طن "مقطعات ومفروم لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 24 طن "سكر تمويني" تم تجميعها بكميات أكبر من المتعاقد عليا لتعبئتها والاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وقدرت بقيمة مالية 204000 جنيه، بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر التموينى والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة لتعبئة السكر التمويني) بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لاستيلائه على (116٫216 ألف جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 212 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تم تجميعها، وعدم إثباتها بالدفاتر الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت قيمتها بــ 42120 جنيهاً ، بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة.

وضبط 2٫4 طن منظفات صناعية "صابون سائل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 28٫9 طن مواد خام لإنتاج المخصبات الزراعية "سائل نتروجين– بوتاسيوم– ماغنسيوم" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 10 طن "أعلاف حيوانية"معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 2٫5 طن "أسمدة ومبيدات زراعية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، بحوزة مالك محل لتجارة المبيدات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.