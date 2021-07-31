روسيا تسجل 23807 إصابات جديدة بكورونا و792 وفاة

سجلت روسيا، اليوم السبت، 23807 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 3514 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و265873.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158563.

وقد سجلت، أمس، السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و564 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و242 ألفًا و66 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، موضحًا أن 2013 إصابة من بين الإصابات الجديدة كانت دون أعراض سريرية، ما يمثل 8.5 بالمئة من أعداد المصابين الجدد.