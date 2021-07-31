تداول إجابات أسئلة امتحان «الاستاتيكا» بالسوشيال ميديا

تداول إجابات امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية "رياضة"، بعد تداول صور الأسئلة التي تم التقاطها من داخل اللجنة الامتحانية، مع اخفاء الباركود المدون على كراسة الأسئلة.

وكان قد بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، امتحان طلاب الشعبة (العلمية/علوم)، امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، كما بدأ طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وفي سياق متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

وأدى أول أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "م.ا.ع" بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة "ا.م.ا" بإدارة رشيد بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط سماعة بلوتوث ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.ح.ا" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.