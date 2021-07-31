تويتر تخصص مكافآت لمن يكتشف مواضع تحيز في خوارزمياتها

أعلنت شبكة تويتر اليوم السبت أنها ستمنح مكافآت للمستخدمين والباحثين الذين يكتشفون مكامن تحيز محتملة في الخوارزميات الخاصة بمنصتها، مرتبطة على سبيل المثال بالتمييز الجنسي أو العنصري.

وهذه المسابقة هي الأولى في الموضوع وفق تويتر التي أشارت إلى أن جوائز قد تصل قيمتها إلى 3500 دولار.

هذه الفكرة مستنسخة من مسابقات تقدمها بعض المواقع الإلكترونية لاكتشاف ثغرات في أمن المعلوماتية، وفق ما أوضح المسؤولان في الشبكة رومان تشودري وجوتا ويليامز في رسالة.

وقال المسؤولان "من الصعب العثور على مكامن تحيز في نماذج التعلم الآلي، وأحيانا تجد الشركات أنها انتهكت الأخلاقيات عن غير قصد بعد استخدام" هذه النماذج، و"نريد أن يتغير ذلك".

في النموذج المطور لاكتشاف الثغرات الأمنية، ساعد الباحثون وقراصنة المعلوماتية على حد سواء مديري أمن تكنولوجيا المعلومات على "إنشاء أفضل الممارسات لتحديد وإدارة الثغرات الأمنية من أجل حماية الجمهور"، بحسب رومان تشودري وجوتا ويليامز.

وأضاف المسؤولان في تويتر "نريد تطوير مجتمع مشابه" لاكتشاف تحيزات الخوارزميات.

وكانت تويتر قدمت في أبريل عملها الجاري لجعل الخوارزميات التي تعمل خلف كواليس المنصة أكثر مراعاة للأخلاقيات، وهي طريقة للرد على الانتقادات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.

وفي سياق متصل، أطلقت تويتر الخميس أداة تتيح للعلامات التجارية بيع المنتجات مباشرة على الشبكة، وهو أسلوب اعتمدته قبلها شبكات اجتماعية أخرى يندرج في إطار استراتيجية التنويع.

وتسعى المنصة الأمريكية إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدخل وخطر بث الكثير من الإعلانات.

لذا فهي تختبر أنساقًا جديدة واشتراكات مدفوعة، فيما بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين يمكن أن يشكلوا مصدر دخل للشبكة، أي الذين يتلقون الإعلانات عبرها، 206 ملايين في نهاية يونيو.

وبحسب الإصدار التجريبي الذي أطلقته تويتر، سيتمكن المعلنون من إضافة ما سُمي "شوب مودول" ("وحدة متجر") إلى ملفهم الشخصي، ما يتيح لهم استعراض السلع من دون الحاجة للخروج من التطبيق لمعرفة خصائصها وحتى لشرائها.

وقالت المجموعة التي تتخذ مقرًا لها في سان فرانسيسكو في بيان "نؤمن بقوة المحادثات التي يسهلها تويتر بشأن المنتجات".

وستكون الأداة متاحة في بادئ الأمر لعدد قليل من العلامات التجارية في الولايات المتحدة، باللغة الإنجليزية وعلى أجهزة "آبل".

وتأتي خطوة تويتر بعدما بات لفيسبوك وشبكات اجتماعية أخرى حضور كبير في هذا المجال تعزز أكثر بفعل طفرة التجارة الإلكترونية خلال جائحة كوفيد-19.