«التعليم»: تتبع مصدر صور «الأحياء والاستاتيكا» المتداول بالسوشيال ميديا

أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري تتبع مصدر خروج أسئلة امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا، المتداول حاليا عبر السوشيال ميديا.

وشدد المصدر، على أنه فور التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم اتخاذ اللازم حيال من قام بتصوير الامتحان وخروجه من اللجنة.

وكان قد تداولت أسئلة امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية "علوم / رياضيات" ، عبر تطبيق التيلجرام وصفحات السوشيال ميديا، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية.

وتوضح الصورة المتداولة لأسئلة امتحاني الأحياء والاستاتيكا أنه تم التقاطها من داخل اللجنة الامتحانية، مع اخفاء الباركود المدون على كراسة الأسئلة .

وكان قد بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، امتحان طلاب الشعبة العلمية / علوم، امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة.

كما بدأ طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وفي سياق متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة "الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتبيها في سيديهات النتيجة النهائية.

وأدى أول أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.