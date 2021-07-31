«الاقتصاد الرقمي»: افتتاح العاصمة الإدارية يرفع ترتيب مصر في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بناء مصر الرقمية واهتمامه المتواصل ببناء دولة حديثة تعتمد على البيانات وعلوم الحاسب والتطبيقات الرقمية سيؤدي إلى نمو حجم استخدام الحكومة للتطبيقات التشاركية ويحقق التنمية الرقمية مما سيعظم من ترتيب مصر في مؤشرات العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات لـ"الدستور" أن الحكومة عازمة على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتم استثمار مليارات الجنيهات لمد شبكات الفايبر "الألياف الضوئية" بديلا للكابلات النحاسية القديمة بهدف التوسع في تقديم سرعات للإنترنت الثابت تجاوز 100 ميجا بت/ ث، مشيرا إلى أن المستهدف الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت إلى نحو 50 ميجا بت/ث بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة لتطوير البنية التحتية خلال عامي 2021-2022.

وأضاف "خليل" أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري وانتقال الحكومة إليها سيحقق نموا جديدا لترتيب مصر إفريقيا وعالميا حيث إن العاصمة الإدارية مدينة ذكية تم إنشائها بأحدث المعايير العالمية مما يتيح سرعات غير مسبوقة للإنترنت فائق السرعة ADSl وخاصة في الحي الحكومي وحي السفارات.

وقال "خليل" إن تنفيذ محاور بناء مصر الرقمية يشمل توصيل وربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الفايبر إنشاء مدينة المعرفة الرقمية والانتهاء من تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة تطبيق منظومة جديدة لإدارة دولاب عمل الحكومة بالعاصمة الجديدة يعتمد على الذكاء الاصطناعي الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل ومنظومة الخدمات الحكومية الالكترونية تدريب وتأهيل مليون شاب مصري علي ادوات تكنولوجيا المعلومات وإنشاء 15 مركزًا للإبداع التكنولوجي وتطوير 27 جامعة حكومية و4 جامعات أهلية.

وذكر خليل أن وزارة الاتصالات لديها استراتيجية متكاملة يجري تنفيذها علي بشكل تدريجي للوصول الي مصر الرقمية والتي ستعتمد في قوامها على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة موضحا ان هناك مشروعات كبيرة لإنشاء أكبر مركز لتخزين البيانات ومركز للتحكم وادارة العاصمة الإدارية وهذا سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع ان تطوير الريف المصري على أولويات أجندة الحكومة وتم اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحياء قرى الريف وتقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل مناسب ويجري حاليا تطوير 4500 قرية خلال 3 سنوات ومستهدف توصيل الانترنت لمليون منزل بالريف خلال المرحلة الاولي من المبادرة بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية للشباب والتي تستهدف 100 ألف شاب خلال العام الأول.