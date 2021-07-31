السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية

ايمن محسب
ايمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والصناعة والتجارة، بشأن تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الصادرات المصرية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدورها في تخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يتطلب وضع آليات جديدة وبرامج تنفيذية وإطار عمل قابل للتطبيق على أرض الواقع، مع تسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم الصادرات، والأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، وبحث إمكانية توظيفها في المقومات المصرية المتاحة.

وطالب محسب، بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية، وكيفية زيادة الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة وأهمية دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكتلات اقتصادية، مع تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية للمنتجين المحليين الذين يقومون بتوريد مدخلات الإنتاج إلى المصدرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التسويق يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة على تنمية الصادرات، وبالتالي لابد من الاهتمام به، ويجب وضع خطة تستهدف السوق الإفريقى في المقام الأول، بالإضافة للاهتمام بتنمية حاضنات الأعمال، وتعزيز انتشارها على المستوى الجغرافى، والاستفادة من المواقع الجغرافية التي تمتلكها مصر وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية.

وكان قد رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير «العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية» حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات- واردات) عامي 2019، 2020 وكانت من أهم المؤشرات تراجع بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصر مــن العالم مقابل 4999.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفـاض 6.1 %.

النائب أيمن محسب مجلس النواب الصناعة والتجارة الاسواق الخارجية الصادرات المصرية عجز الموازنة

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