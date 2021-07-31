السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في ذكرى ميلاده.. طقوس سعيد صالح الغريبة قبل صعوده على خشبة المسرح

سعيد صالح
سعيد صالح

تحل اليوم، الحادي والثلاثين من يوليو ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح الذي ولد في عام 1939، وتساءل الكثير من متابعي الفنان الراحل عن طقوسه الخاصة خصوصا قبل الصعود على خشبة المسرح وهذا ما تجيب عنه هند سعيد صالح، حيث كشفت الأخيرة وهي ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، إن والدها لم يكن لديه طقوس محددة في عيد الأضحى.

وأضافت: "أغلب عيده كان شغل في المسرح، ووقت ما يكون مفيش مسرح بيضحك ويبقى عيدنا".

وتابعت خلال حوارها عبر فضائية "دي إم سي": "مكنش بيتفرج على نفسه، وكان دائماً ليه قنوات معينة بيتابعها زي الكورة والأخبار وهو بعيد تمامًا في البيت من أنه يتفرج على نفسه".

واستطردت هند سعيد صالح: "فكرة أنه بيشتغل فميكنش موجود في البيت دى مكنتش عنده.. وهو كان متواجد دايمًا معانا وحتى لما بيكون عنده مسرح كنت دايمًا جنبه".

وتابعت هند: "كان ليه طقوس في المسرح أنه كان بيروح قبل العرض بساعات ويقعد على الكرسي قدام المسرح وميعملش حاجه، وكان بيقولى أنه بيعمل كدا علشان ياخد على المكان وأنا بحبه".

يذكر أن سعيد صالح من مواليد 31 يوليو 1940 بقرية "مجيريا" مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ، وهو ممثل كوميدي مصري، عمل في مسرح التليفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته، ورحل عن ديانا في 1 أغسطس 2014 بعد أن قدم أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية. يقول عن نفسه "السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث"، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ(فتى المسرح). 

حصل سعيد صالح على ليسانس الآداب عام 1960 عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذي قدّمه إلى مسرح التلفزيون كما أنه شارك عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية.

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