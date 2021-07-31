السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى باكستان لبحث تعزيز الدبلوماسية البرلمانية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى، لزيارة جمهورية باكستان، خلال الفترة من 1 حتى 5 أغسطس 2021م، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية مع الجانب الباكستاني، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل حرص البرلمان العربي على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع برلمانات الدول الإسلامية والصديقة، لاسيما في ضوء الثقل الكبير الذي تتمتع به باكستان في محيطها الإقليمي وفي العالم الإسلامي والدولي.

ومن المقرر أنَّ يلتقي رئيس البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع رئيس الجمهورية الباكستانية، ورئيس الوزراء الباكستاني، ووزير الخارجية، كما ستشمل لقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

كما تهدف الزيارة ايضا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق علاقات مؤسسية بين الجانبين، من المقرر أن يتم في إطار الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البرلمان العربي والجانب الباكستاني، لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال العمل البرلماني، وتنسيق المواقف المشتركة خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية التي يشترك فيها الجانبان، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي ، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات، زيارة وفد البرلمان العربي إلى متحف مجلس الشيوخ الباكستاني ومعهد باكستان للخدمات البرلمانية، فضلاً عن زيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بالعاصمة إسلام آباد الشاهدة على الحضارة الباكستانية العريقة والنهضة التنموية التي تشهدها.

ويصاحب رئيس البرلمان العربي في هذه الزيارة الهامة، وفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي والمستشارين ومن الأمانة العامة.

رئيس الوزراء الخارجية البرلمان الدول الإسلامية رئيس الوزراء الباكستاني رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى الاتحادات عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لمعالم وفد رفيع المستوي

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