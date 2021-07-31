بعد إخلاء سبيله.. حمو بيكا يتصدر مؤشرات البحث على «جوجل»

تصدر الفنان حمو بيكا موقع مؤشرات البحث على الموقع الشهير “جوجل” بعدما أمرت النيابة العامة بالإسكندرية مساء أمس بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته، وهي: القيادة بدون ترخيص، والوقوف العشوائي، وانتهاء رخصة السيارة، وتغيير معالم السيارة وتركيب زجاج فاميه.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات عن مطرب المهرجانات حمو بيكا.

مواليد يناير ١٩٨٨.

ولد في الدخيلة بالإسكندرية.

اسمه الحقيقي محمد محمود.

لم يستكمل تعليمه فقد ترك المدرسة من المرحلة الابتدائية، لذا فهو لا يتقن الكتابة والقراءة.

انخرط بسوق العمل مبكرًا، وتنقل بين العديد من المهن.

عمل كعامل بناء وعامل سيراميك وجزار، وسائق توكتوك.

بدأ مشواره الفني عام 2016 .

تم رفده من التعليم بالصف الأول بالمرحلة الابتدائية، بسبب حدوث شجار بينه وبين مدرسته، ويروي حمو بأنه “عض” يد مدرسته وتم رفده وقتها لذلك قرر بأنه لن يقوم بإكمال تعليمه.

قام بتسجيل أول مهرجان له ويدعى قشطة، وبالفعل انتشرت الأغنية بسرعة البرق داخل منطقة إقامته الدخيلة.

تبلغ عدد أغانيه 40 أغنية كاملة، مع نجوم الأغاني والمهرجانات الشعبية.

ذاع صيته بعد صدور أغنية "رب الكون" التي أشعلت السوشيال ميديا.

بعد إخلاء سبيله توجه بيكا لمتابعيه برسالة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام، حيث نشر صورته وأرفق تعليقاً قال فيه: “طول ما اخواتي وجمهوري معايا، هفضل أفرح الناس”.

وكانت قد تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، مساء الأربعاء الموافق 28 يوليو على سيارته المطلية بالذهب من عيار 24 وإرسالها إلى الحضانة، وذلك عقب ملاحظة ضابط بإدارة شرطة مرور الإسكندرية، وقوف إحدى السيارات على جانب الطريق في شارع فؤاد، منطقة وسط البلد.

وتوجه “بيكا” إلى الضابط فطلب الأخير منه إبراز رخصة السيارة، فأخبره بأنها ليست بحوزته، فأوضح له ارتكابه مخالفات الوقوف في مكان غير مخصص للانتظار، وقيادة سيارة دون ترخيص، فضلًا عن تغيير الشكل الجوهري للسيارة وجعل الزجاج فاميه.