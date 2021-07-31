تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020

تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث حصدت العديد من نسب المشاهدة خلال الساعات القليلة فقط، وذلك من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة و موعد المباراة.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة الراغبين في مشاهدة مباراة مصر والبرازيل في منافسات الثمانية بلعبة كرة القدم خلال فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أولمبياد طوكيو 2020 ضبط إشارة بث قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

التردد: 11052

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة : HD

طوال بث محتوى القناة خلال الـ24 ساعة حيث تأهل منتخب مصر إلى الربع النهائي عقب حصوله على المركز الثاني في مجموعته بعد فوزه على نظيره الاسترالي بهدفين.

أعلنت شبكة بي ان سبورت نقل المباراة مباشرة على القناة المشفرة beIN Sports 7 وسوف يتم إعادة المباراة على القناة المفتوحة بعد انتهائها.

موعد مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020

يستعد حاليا منتخب مصر لكرة القدم لخوض مباراة الربع النهائي ضد نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام اليوم السبت 31 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة حيث يرتدي منتخب مصر الأولمبي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض للاعبين فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق بينما يرتدي المنتخب البرازيلي الأولمبي زيه التقليدي أيضا القميص الأصفر والشورت الأزرق فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر وتشارك جمهورية مصر العربية في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة رياضية حيث يشارك 134 لاعب يتنافسون في 23 لعبة رياضية .

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مباراة البرازيل في أولمبياد طوكيو

يمكن ضبط تردد قناة beIN Sports المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب كلا من:

حراسة المرمى ( محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جابر) وفي خط الدفاع ( أحمد أبو الفتوح، كريم فراد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد رمضان، أسامة جلال، كريم العراقي) وفي خط الوسط ( أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الرحمن مجدي، طاهر محمد) وفي الهجوم ( أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي).