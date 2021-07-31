جهود الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول لـ«النواب»

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا كاملا بحجم الإنجازات التي قدمها المجلس على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عقب إعلان رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي فض أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وشهد مجلس النواب نشاطا فاعلا في الدبلوماسية البرلمانية، بالرغم من قصر المدة الزمنية لدور الانعقاد الأول، وما فرضته جائحة كورونا من ظروف وتحديات أثرت على العالم أجمع.

إنجازات «النواب» في الدبلوماسية البرلمانية

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي في فعاليات الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي والتي عقدت يوم 22 فبراير بمقر جامعة الدول العربية وتم التوقيع خلالها على بروتوكول للتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما عقد رئيس المجلس اجتماعا افتراضيا مع رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وذلك يوم 20 أبريل، جرى فيه تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما شارك في أعمال الجمعية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت افتراضيا عن بعد خلال الفترة من 24 لـ 28 مايو.

وشارك المجلس بوفد برئاسة النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس وعضوية النائب علاء عابد، في أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في دولة الإمارات يوم 8 إبريل.

كما شارك ممثلو المجلس من خلال عدة اجتماعات افتراضية في برلمان البحر الأبيض المتوسط في أعمال الجلسة العامة الخامسة عشرة للبرلمان خلال الفترة من 3 لـ 4 يونيو، حيث فاز النائب كريم درويش بمنصب نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.

ونجحت الشعبة البرلمانية في الحصول على عدد من المناصب الشاغرة بالاتحاد البرلماني الدولي حيث فازت النائبة سحر البزار بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، كما حازت النائبة الدكتورة سحر عطية على عضوية مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي .

كما شارك ممثلو المجلس في أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان الإفريقي التي عقدت في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 21 ماية لـ 4 يونيو، لدعم أواصر التعاون المشترك مع الأشقاء الافارقة .

وخلال دور الانعقاد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في مصر، وعدد من رؤساء المجالس التشريعية في بعض الدول، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الرؤى تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.