محمد أمين يبحث عن بديلة مي عمر في «قصة 200 جنيه»

قارب المخرج محمد أمين على الانتهاء تماما من تصوير فيلم "قصة 200 جنيه" الذي يعرض خلال أيام قليلة، إلا أن الفنانة مي عمر كان يتبقى لها عدة مشاهد في الفيلم لم تصورها خلال الفترة الماضية لتواجدها في الإجازة الصيفية بمدينة دبي والساحل الشمالي، حتى تعرضت لوعكة صحية مؤخرا.

خروج مي عمر من "قصة 200 جنيه"

وبسبب الأزمة الصحية الأخيرة لمي عمر يبحث المخرج محمد أمين عن فنانة بديلة لمي عمر قبل حلول موعد العرض الذي حدد مؤخرا حتى لا يتعلق الفيلم مرة أخرى ويطرح في الوقت المحدد، خاصة أن مشاهدها قليلة في العمل وتعتبر ضيفة شرف في العمل.

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "قصة 200 جنيه"، طرح العمل الجديد بدور العرض السينمائي 18 أغسطس القادم، ليشارك في الموسم الممتد لأفلام عيد الأضحى المبارك، والذي يشهد منافسة شرسة بين الأعمال المختلفة، منها "العارف" بطولة أحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسني.

العمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين ومن بطولة كلا من نيللي كريم، إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد رزق، ملك قورة، مي سليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وبدأ صناع فيلم "قصة 200 جنيه" الترويج للعمل المقرر طرحه 18 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وجاءت الدعاية للفيلم بشكل مبتكر عن طريق وضع بوستر على شكل ورقة عملة "200 جنيه" مرسوم عليها إمضاء النجوم المشاركين؛ أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، مى سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوى، محمود حافظ.

ومن المقرر أن يكون الفيلم عودة لأفلام البطولة الجماعية حيث يتواجد في الفيلم عدد كبير من النجوم للمرة الأاولى منذ فترة طويلة.