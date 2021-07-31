على النمط الأميركي.. أفكار لديكور مطبخ عصري (صور)

تعد المطابخ العصرية، حلم كل امرأة مميزة، حيث المكان الذى تقضي فيه وقت كبير، و تتميز معظم المطابخ المعاصرة بالجرأة مع بضع لمسات كلاسيكية.

وهنا نصحبكم في جولة حول أشكال مميزة من ديكورات المطابخ على النمط الأميريكي. بحسب موقع "digsdigs".

مطيخ عصري

مطبخ مزين بالضوء مع خزانات أنيقة، وظهر من الحجر الأبيض وأسطح عمل، وتركيبات سوداء أنيقة.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر مشرق مع خزانات أنيقة باللونين البرتقالي والأبيض، والبلاط ذو خلفية برتقالية وأسطح ملساء وأرضية من البلاط الجغرافي.

مطيخ عصري

مطبخ عصري أنيق مع خزانات بيضاء أنيقة، وبلاط خلفي من البلاط الأبيض، وجزيرة مطبخ سوداء مع سطح من الحجر الأبيض ومصابيح معلقة.

مطيخ عصري

مطبخ عصري أنيق مع خزانات ملطخة باللونين الأبيض والضوء، وجزيرة مطبخ كبيرة مع أسطح من الحجر الأبيض وغطاء خلفي ، ومصباح معلق أسود.

مطيخ عصري

مطبخ متناقض معاصر مع خزانات باللونين الأبيض والأسود، وطاولة المطبخ من الحجر الأبيض مع سطح عمل إضافي، ومصباح معلق أسود.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر باللون الأبيض، مع خزائن مقابض سوداء وغطاء كبير وجزيرة مطبخ سوداء مع سطح عمل أبيض ومصابيح معلقة منسوجة.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر مع خزانات أنيقة ذات ألوان فاتحة وغطاء من الحجر الأبيض وأسطح عمل bakcsplash وطاولة مطبخ مطابقة.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر مع خزائن ذات ألوان فاتحة وغطاء أبيض وغطاء خلفي من الحجر وأسطح عمل بالإضافة إلى طاولة مطبخ ذات ألواح رمادية.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر بخزائن سوداء أنيقة وطاولة مطبخ خرسانية وإطار أسود ومقاعد سوداء وأضواء مدمجة.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر مع خزائن بيضاء أنيقة وطاولة مطبخ غنية بالألوان، وسطح عمل أبيض أنيق وغطاء خلفي.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر مع خزانات ملونة وسوداء وأسطح عمل بيضاء ومصابيح معلقة بمقياس ذهبي.

مطيخ عصري

المطبخ المعاصر مع ploished معدنية خزانات، مع اللون الأسود وأسطح عديدة بالإضافة إلى مصابيح سوداء.

مطيخ عصري

مطبخ محايد معاصر مع خزانات تمزج اللون العاجي مع الضوء، وبلاط خلفي من الطوب، وأسطح عمل بيضاء ومقابض سوداء أنيقة للغاية.

مطيخ عصري

مطبخ سكاندي معاصر بخزائن بيضاء وصف إضافي من الخشب الملون بالإضافة إلى كونترتوب متناسقة.

مطيخ عصري

مطبخ معاصر إلى الحد الأدنى مصنوع باللون الرمادي، مع سطح مطبخ أنيق، وغطاء محرك، ومصابيح معلقة، ورفوف متخصصة مدهشة.

مطيخ عصري

مطبخ أبيض معاصر بخزائن أنيقة بمقابض ذهبية وبلاط باكسبلاش رمادي ورفوف مفتوحة وسطح مطبخ كبيرة.