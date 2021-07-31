على النمط الأميركي.. أفكار لديكور مطبخ عصري (صور)
تعد المطابخ العصرية، حلم كل امرأة مميزة، حيث المكان الذى تقضي فيه وقت كبير، و تتميز معظم المطابخ المعاصرة بالجرأة مع بضع لمسات كلاسيكية.
وهنا نصحبكم في جولة حول أشكال مميزة من ديكورات المطابخ على النمط الأميريكي. بحسب موقع "digsdigs".
مطبخ مزين بالضوء مع خزانات أنيقة، وظهر من الحجر الأبيض وأسطح عمل، وتركيبات سوداء أنيقة.
مطبخ معاصر مشرق مع خزانات أنيقة باللونين البرتقالي والأبيض، والبلاط ذو خلفية برتقالية وأسطح ملساء وأرضية من البلاط الجغرافي.
مطبخ عصري أنيق مع خزانات بيضاء أنيقة، وبلاط خلفي من البلاط الأبيض، وجزيرة مطبخ سوداء مع سطح من الحجر الأبيض ومصابيح معلقة.
مطبخ عصري أنيق مع خزانات ملطخة باللونين الأبيض والضوء، وجزيرة مطبخ كبيرة مع أسطح من الحجر الأبيض وغطاء خلفي ، ومصباح معلق أسود.
مطبخ متناقض معاصر مع خزانات باللونين الأبيض والأسود، وطاولة المطبخ من الحجر الأبيض مع سطح عمل إضافي، ومصباح معلق أسود.
مطبخ معاصر باللون الأبيض، مع خزائن مقابض سوداء وغطاء كبير وجزيرة مطبخ سوداء مع سطح عمل أبيض ومصابيح معلقة منسوجة.
مطبخ معاصر مع خزانات أنيقة ذات ألوان فاتحة وغطاء من الحجر الأبيض وأسطح عمل bakcsplash وطاولة مطبخ مطابقة.
مطبخ معاصر مع خزائن ذات ألوان فاتحة وغطاء أبيض وغطاء خلفي من الحجر وأسطح عمل بالإضافة إلى طاولة مطبخ ذات ألواح رمادية.
مطبخ معاصر بخزائن سوداء أنيقة وطاولة مطبخ خرسانية وإطار أسود ومقاعد سوداء وأضواء مدمجة.
مطبخ معاصر مع خزائن بيضاء أنيقة وطاولة مطبخ غنية بالألوان، وسطح عمل أبيض أنيق وغطاء خلفي.
مطبخ معاصر مع خزانات ملونة وسوداء وأسطح عمل بيضاء ومصابيح معلقة بمقياس ذهبي.
المطبخ المعاصر مع ploished معدنية خزانات، مع اللون الأسود وأسطح عديدة بالإضافة إلى مصابيح سوداء.
مطبخ محايد معاصر مع خزانات تمزج اللون العاجي مع الضوء، وبلاط خلفي من الطوب، وأسطح عمل بيضاء ومقابض سوداء أنيقة للغاية.
مطبخ سكاندي معاصر بخزائن بيضاء وصف إضافي من الخشب الملون بالإضافة إلى كونترتوب متناسقة.
مطبخ معاصر إلى الحد الأدنى مصنوع باللون الرمادي، مع سطح مطبخ أنيق، وغطاء محرك، ومصابيح معلقة، ورفوف متخصصة مدهشة.
مطبخ أبيض معاصر بخزائن أنيقة بمقابض ذهبية وبلاط باكسبلاش رمادي ورفوف مفتوحة وسطح مطبخ كبيرة.