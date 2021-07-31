انتشار أمني مكثف في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قوات الشرطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقا لخطة الانتشار الأمني المكثف لمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة؛ وذلك عقب انتهاء أجهزة وزارة الداخلية من خطة التأمين المقر امتدادها حتى انتهاء الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتيجة.

خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2021

وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لبعث الطمأنينة في نفوسهم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

وجرى نشر أكوال أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، إعمالا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، لإزالة أي معوقات وإيجاد تسييرات مرورية، لتسيير حركة السيارات بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات كما تشمل خطة المرور منع التكدس والزحام عقب أداء الطلاب الامتحان.

الشرطة النسائية في خدمة الطالبات

وتتواجد الشرطة النسائية في محيط مدارس الفتيات للتصدي لأي مضايقات قد يتعرضن لها أثناء الذهاب والعودة من الامتحان، وشملت خطة التأمين نشر عنصر نسائي أو أكثر في محيط لجان امتحان الثانوية العامة للتعامل مع المواقف الطارئة والبلاغات التي تستدعي وجود العنصر النسائي.

وأكدت مصادر أمنية أن رجال المباحث والشرطة السرية ينتشرون في محيط جميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للتصدي لأي محاولات تعكير صفو هدوء الامتحانات، وإحباط أي محاولات غش ومنع مضايقة الفتيات، وكذلك تأمين المدرسين والقائمين على حفظ النظام داخل المدارس من أي محاولات شغب أو إيذاء من جانب أي عناصر خارجة عن القانون سواء داخل اللجان أو خارجها.

وتواصل وزارة الداخلية دورها في نشر قواتها على الأرض لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وكذلك يجري تنسيق رفيع بين وزارتي الداخلية والتعليم لمتابعة صفحات وجروبات تسريب الامتحانات وضبط القائمين عليها فورا وإحباط محاولات الغش التي تهدف للتشكيك في نتائج امتحانات الثانوية العامة.