لو طفلك خجول.. 8 خطوات لتغييره إلى شخصية اجتماعية

يتعرض الطفل الخجول لعواقب كثيرة، أبرزها أنه من الممكن أن يصاب بالاكتئاب، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تدريب الطفل بشكل دائم على أن يكون اجتماعي.

وبحسب موقع raisingchildren الذي يقدم عدد من النصائح لمساعدة الطفل الخجول على أن يكون شخصية اجتماعية، يجب تجنب الإفراط في الحماية.

تعليم المهارات الاجتماعية

حاول ألا تفرط في حماية الأطفال الخجولين ، و وفر لهم الكثير من الفرص لتعلم وممارسة المهارات الاجتماعية مع تزويدهم بالأدوات والاستراتيجيات لإدارة ضغوطهم.

تجنب وصف طفلك بأنه "خجول":

عندما تصف طفلك بأنه "خجول" ، فقد يبدأ في تمثيل الدور "الخجول" دون بذل جهد للتغيير، بدلاً من التصنيف، حاول وصف سلوك طفلك بطرق أخرى.

قم بتدريس المهارات الاجتماعية وتصميمها :

يمكنك استخدام الدمى أو الحيوانات المحنطة أو شخصيات الحركة لتمثيل الأدوار في التفاعلات الاجتماعية، تعليم مهارات أخر ، على سبيل المثال، مثل أخذ نفسا عميقا عندما يكونون متوترين.

تسهيل تكوين الصداقات:

رتب له مواعيد اللعب في المنزل، حيث يشعر بالراحة والأمان، أثناء التفاعلات مع الأصدقاء، امنح طفلك الكلمات التي يحتاجها للتحدث مع أصدقاء جدد.

حدد أهدافًا قابلة للتحقيق:

حدد أهدافًا لطفلك للتفاعل والنزهات، حاول أن تضع أهدافًا ستشكل تحديًا، لكنها تستطيع إدارتها، كافئ مجهوداتها لفعل ذلك بخمسة أشخاص، أو ملصق على جدول المكافآت، أو مكافأة بعد العشاء.

دع طفلك يعرف كم هو رائع:

يميل الأطفال الخجولين إلى أن يكونوا متيقظين ومدركين وأكثر وعياً بمحيطهم مع أصدقائهم في نفس العمر، ولهذا تأكد من توضيح نقاط قوتهم ، واعمل على بناء مهاراتهم الاجتماعية دون محاولة تغييرها إلى شخص أخري

جرب استخدام الكتب:

تعتبر الكتب التي تظهر شخصيات تعاني من الخجل، طريقة رائعة لتطبيع تجارب الأطفال وتعليم طرق جديدة للتغلب على تحدياتهم.

اعرف متى تطلب المساعدة:

إذا كان خجل طفلك يعيق قدرته على الذهاب إلى المدرسة والتعلم، أو يكون قلقًا للغاية للتحدث إلى أي شخص خارج المنزل، أو ببساطة يبدو غير سعيد، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المساعدة الخارجية.