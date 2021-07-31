توافد المراقبين على اللجان الامتحانية استعدادًا لمادتي الأحياء والاستاتيكا

توافد المراقبين والملاحظين، والطلاب، على اللجان الامتحانية في اليوم الخامس عشر من الامتحانات، استعدادا لأداء طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية /علوم)، اليوم السبت، امتحان مادة الأحياء، بإجمالى عدد 292 ألف و428 طالب/طالبة.

وأداء طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا”، بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالب/طالبة.

وأدى أول أمس، 255 ألف و353 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازي أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(2) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "م.ا.ع" بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة "ا.م.ا" بإدارة رشيد بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط سماعة بلوتوث ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "م.ح.ا" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.