السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 31-7-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت الموافق 31-7-2021 شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس تتضمن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية- جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 39 26
الإسكندرية 33 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 38 24
شبين الكوم 39 25
دمنهور 35 25
بلطيم 33 24
مطروح 32 24
السلوم 34 22
سيوة 39 23
بورسعيد 33 25
دمياط 33 25
الزقازيق 39 25
المنصورة 38 25
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 26
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 39 25
نخل 38 21
نويبع 40 29
طابا 38 24
كاترين 33 17
الطور 36 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 37 27
الفيوم 39 26
بنى سويف 39 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 26
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 31 يوليو 2021

الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات