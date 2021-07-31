السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا ترفض احتجاج بيزوس على قرار منح «سبيس إكس» عقد تصنيع مركبة قمرية

بلو اوريجن
بلو اوريجن

رفض مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية احتجاجا من جانب شركة الفضاء الخاصة "بلو اوريجن" التابعة لجيف بيزوس، ومتعهد الدفاع "داينتكس" ضد قرار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بمنح شركة "سبيس اكس" التابعة لإيلون ماسك عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار لنقل رائدي فضاء أمريكيين إلى القمر.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في أبريل، منحت ناسا العقد، وهو جزء من برنامج يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024، إلى شركة "سبيس اكس" وفضلتها على شركتي "بلو أوريجن" و"داينتكس".
 

وكان من المتوقع أن تختار ناسا اثنين من الفرق الثلاثة لبناء مركبات هبوط قمرية تنافسية، ليصبح اختيارها لشركة "سبيس اكس" بمفردها كفائز واحد أمرا مفاجئا. واحتجت شركتا "بلو اوريجن" و"داينتكس" على القرار.
 

وقال كينيث باتون، المستشار العام المساعد لإدارة مكتب محاسبة الحكومة في بيان "من خلال رفض الاحتجاجات، مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أن ناسا لم تخالف قانون المشتريات أو قواعدها عندما قررت منح العقد لشركة واحدة".
 

من جانبها، قالت ناسا في بيان إن قرار مكتب محاسبة الحكومة سيسمح للوكالة وسبيس اكس بـ"وضع جدول زمني لأول عملية هبوط مأهولة على القمر منذ أكثر من 50 عاما".
 

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت 12 رائد فضاء إلى القمر بين عامي 1969 و1972 .

 

وعلى صعيد آخر، أكد البيت الأبيض تعليقا على المعلومات عن محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، أن الضغط السياسي على وزارة العدل أمر مرفوض.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن في رأيه من المهم أن تكون وزارة العدل حرة من أي تأثير سياسي".

 

وأضافت أن "ما تم الكشف عنه الآن يؤكد على أهمية ذلك".

 

وامتنعت المتحدثة عن الرد على السؤال بشأن ما إذا ستتخذ وزارة العدل أي خطوات على خلفية الإعلان عن محاولات ترامب للضغط على الوزارة بهدف إلغاء نتائج الانتخابات.

 

وكانت لجنة في مجلس النواب يقودها نواب ديمقراطيون، قد أعلنت أن لديها معلومات تدل على أن ترامب هدد بإقالة مسؤولين في وزارة العدل، مطالبا بأن يعتبروا نتائج انتخابات الرئاسة مزورة.

قمر قرار الحكومة على تصنيع الأمريكي سبيس إكس الامريكية الحكومة الأمريكية ترفض عقد الأم أمريكي بيزوس امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 31-7-2021

الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات