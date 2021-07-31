السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

استطلاع: ثلثا الأمريكيين يؤيدون تلقى اللقاح إلزاميا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يؤيدون أن يكون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "إلزاميا".


وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (هاريس إكس) الأمريكية للأبحاث الميدانية ونشرت نتائجه، الجمعة، إلى أن 68 بالمائة من الناخبين المسجلين أبدوا تأييدهم لفرض التطعيم بالمقارنة بـ 32 بالمائة من المعارضين.


ومن بين المشاركين ممن تلقوا اللقاح، ذكر 81 بالمائة أنهم يدعمون هذا التوجه وفي المقابل فإن 70 بالمائة ممن لم يتلقوا اللقاح ولم يحددوا موعدا لتلقيه عارضوا الفكرة.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر توجيهاته الخميس إلى العاملين الفيدراليين بضرورة أن يقدموا ما يفيد بتلقيهم اللقاح أو أن يخضعوا لفحص كورونا بصورة منتظمة نظرا لانتشار متحور (دلتا) في أنحاء الولايات المتحدة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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