أكثر من 40 جريحا فى زلزال بقوة 6.1 ريختر فى شمال البيرو

أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة، في زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب الجمعة الساحل الشمالي للبيرو وأسفر أيضاً عن تضرّر عشرات المباني، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء إنّ الزلزال وقع في الساعة 12:10 (17:10 ت ج) وحدّد مركزه على بُعد 12 كيلومتراً غرب مدينة سولانا قرب الحدود مع الإكوادور، وعلى عُمق 36 كيلومتراً.



بدورها نقلت وكالة الأنباء الحكومية "أندينا" عن خوسيه نيزاما مدير الصحة في مدينة بيورا قوله إنّ "الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجات خلّف حتى الآن أكثر من 40 جريحاً، بينهم ثلاث إصابات خطيرة".



من جهتها قالت مديرية الأمن المدني إنّ الزلزال أسفر عن تضرّر 187 منزلاً وأربعة معابد على الأقلّ.



ووفقاً لوكالة أندينا فقد ألحق الزلزال أضراراً طفيفة بواجهة كاتدرائية مدينة بيورا، الصرح الأثري المبني في 1588.



وسارع رئيس الجمهورية بيدرو كاستيو، الذي تولّى مهامه الأربعاء، للتوجّه مع رئيس وزرائه غيدو بيليدو إلى المنطقة لحشد المساعدات لسولانا وبيورا، المدينتين الأكثر تضرّراً.



وقال الرئيس الجديد: "بصفتنا السلطة، نحن نساعد في تنسيق الإجراءات الفورية التي قد يحتاج إليها سكّان الشمال. أولويتنا هي ضمان سلامة جميع المواطنين".



وطمأنت مديرية المسح والملاحة البحريين إلى أنّ لا خطر من حدوث تسونامي من جراء الزلزال.



والبيرو الواقعة فوق حزام النار في المحيط الهادئ تتعرّض سنوياً لحوالي مئة زلزال يشعر بها الإنسان.

و في سياق متصل، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كم شمال غربي بلدة مرغاب بشرق طاجيكستان في جبال بامير وعلى عمق 96 كم.

ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال.

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي.. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.