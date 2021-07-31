دراسة: جرعة ثالثة من لقاح سينوفاك تعطى دفعة كبيرة للمناعة

توصلت دراسة جديدة إلى أن جرعة ثالثة من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19 تُعطى بعد ستة أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية ستعطي دفعة ملحوظة لمناعة الناس ضد الفيروس القاتل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تم نشر الدراسة على ((ميد ركسيف)) وهي كيان لنشر المطبوعات القبلية الطبية على الإنترنت لمراجعة الأقران.

وقام باحثون صينيون بتلقيح أكثر من 500 مشارك بجرعة ثالثة بعد ستة إلى ثمانية أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، ووجدوا أن الجرعة الإضافية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مستويات الأجسام المضادة، مع ارتفاع متوسط المقاييس الهندسية التي تم تقييمها بعد 14 يوما إلى 137.9، أو تقريبا ثلاثة أضعاف.

كما وجدت الدراسة أنه بالرغم من انخفاض تحييد مستويات الأجسام المضادة بعد ستة أشهر من تناول جرعتين من سينوفاك، فإن جدول الجرعتين يولد ذاكرة مناعية جيدة.

ويتسق البحث مع دراسات حديثة حول التحصين المعزز بلقاح أسترازينيكا، والتي أظهرت تركيزات أعلى من إجمالي الأجسام المضادة بعد جرعة ثالثة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.