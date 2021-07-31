كوريا الجنوبية تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد19-) إلى ما يزيد قليلا عن 1500 اليوم السبت، إلا أن الموجة الرابعة من الإصابات تظهر علامات قليلة على التراجع رغم مرور أسابيع على فرض أشد القيود صرامة لاحتواء الفيروس في منطقة سول الكبرى.



وسجلت كوريا الجنوبية 1539 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 1466 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 198 ألفا و345 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



يذكر أن حصيلة اليوم السبت تأتي بعد تسجيل حصيلة بلغت 1710 أمس الجمعة.كما سجلت السلطات الكورية الجنوبية ست حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2095، بمعدل وفيات يبلغ 06ر1% .، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.