المركز الروسي للمصالحة: الجيش السورى حقق الاستقرار فى درعا

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوبي البلاد.



وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت- في بيان، - إلى أن مسلحي إحدى الجماعات المناهضة للحكومة هاجموا مواقع الجيش السوري في المحافظة.



وقال إنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".



وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة الجماعات المسلحة حول تسوية الوضع.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب بريف إدلب السورية.



يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في مدينة سراقب السورية وقسم من الطريق السريع "إم-5" في محافظة إدلب السورية، حيث كانت هناك معارك عنيفة على مدار الساعات الماضية.



وأشارت مصادر روسية إلى أنه تم إدخال عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة لضمان الأمن والاستقرار، حيث تقع مدينة سراقب عند تقاطع الطريقين السريعين "إم-4" وإم-5"، الخاضعين لسيطرة الحكومة السورية.

وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، قد أعلن أمس الأول الاثنين عن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب السورية لتوفير الأمن.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السورية، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشفاء 5 حالات، ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 25 ألفا و942 إصابة، شفيت 21 ألفا 974 حالة، وتوفيت 1912.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.