السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعلق على المعلومات عن محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات

ترامب
ترامب

أكد البيت الأبيض تعليقا على المعلومات عن محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، أن الضغط السياسي على وزارة العدل أمر مرفوض.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الرئيس بايدن أكد بوضوح أن في رأيه من المهم أن تكون وزارة العدل حرة من أي تأثير سياسي".

 

وأضافت أن "ما تم الكشف عنه الآن يؤكد على أهمية ذلك".

 

وامتنعت المتحدثة عن الرد على السؤال بشأن ما إذا ستتخذ وزارة العدل أي خطوات على خلفية الإعلان عن محاولات ترامب للضغط على الوزارة بهدف إلغاء نتائج الانتخابات.

 

وكانت لجنة في مجلس النواب يقودها نواب ديمقراطيون، قد أعلنت أن لديها معلومات تدل على أن ترامب هدد بإقالة مسؤولين في وزارة العدل، مطالبا بأن يعتبروا نتائج انتخابات الرئاسة مزورة.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعماء أمريكيين من أصل كوبي في البيت الأبيض، لبحث المسائل المتعلقة بالاحتجاجات التى حدثت مؤخرا فى كوبا ورد إدارته عليها.


وذكر البيت الأبيض - في بيان مقتضب - أن الزعماء الأمريكيين من أصل كوبى الذين ستتم استضافتهم سيضمون زعماء سياسيين وفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع.


وتظاهر آلاف الكوبيين - في 11 يوليو الحالي - للإعراب عن استيائهم من تفاقم الأزمة الاقتصادية الكوبية، بما فيها نقص الغذاء والأدوية، وطلبوا من الرئيس الأمريكي مساعدتهم.


وفي الولايات المتحدة شارك أمريكيون من أصل كوبي في مسيرات؛ للإعراب عن تضامنهم مع الكوبيين المحتجين، ودعوا بايدن إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حكومة هافانا.

 

تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين كوبيين، ودعت إلى تسهيل سبل اتصال الكوبيين بشبكة الانترنت، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد وزير الدفاع الكوبي ولواء النخبة بقوات الأمن الحكومية الذى شارك فى قمع المتظاهرين.

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