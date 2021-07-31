سامى مغاورى يشارك فى مسلسلين وفيلم سينمائى جديد دفعة واحدة

يعيش الفنان سامي مغاوري، حاليًا حالة من النشاط الفني من خلال مشاركته في مسلسلين وفيلم سينمائي جديد دفعة واحدة، هما مسلسلي "الحرير المخملي" و"السيدة زينب" وفيلم "ليلة العيد".



وقال سامي مغاوري- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهدة في مسلسل "الحرير المخملي" من بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، والمأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.



وعن تفاصيل دوره في المسلسل، أشار إلى أنه يجسد خلال أحداث العمل دور صديق الفنان مصطفى فهمي وكاتم أسراره، حيث يجسد الأخير دور كبير البلد في إحدى قرى الريف، والذي توجد بينه وبين الفنان أحمد وفيق حالة عداء مستمرة، ويحاول الكشف عن الكثير من المعلومات الهامة لصديقه مصطفى فهمي عن المؤامرات التي يدبرها أحمد وفيق له خلال أحداث العمل خوفا عليه، ومع تصاعد الأحداث يكشف له عن كل أمر مهم ليأخذ الصراع بينهما منحى آخر.



ولفت إلى أنه تم تصوير أجزاء من مشاهد المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأخرى في محافظة الإسكندرية وفى إحدى القرى بطريق المنصورية، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خارج الماراثون الرمضاني القادم.



ونوه "مغاوري" إلى أنه بدأ قبل يومين تصوير أول مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداثه حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي مشوق، مشيرا إلى أنه يجسد خلال أحداثه دور شيخ طريقة ومتزوج من 3 سيدات ويحاول التوفيق بينهن ولكنه لا ينجح في هذا الأمر، ويمر بالعديد من المواقف خلال أحداث المسلسل.



ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل "السيدة زينب" خارج السباق الرمضاني المقبل، وهو من نوعية المسلسلات التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويتم التصوير داخل ديكور لحارة في مدينة الإنتاج الإعلامي، فضلا عن تصوير بعض المشاهد في حي السيدة زينب.



وأشار سامي مغاوري إلى أنه انتهى أيضًا من تصوير فيلم "ليلة العيد" بالاشتراك مع مجموعة من النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبر، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، عارفة عبد الرسول ويسرا اللوزي، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.



وأوضح أن الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة حول مجموعة من الأفكار المختلفة لمجموعة مختلفة من الأشخاص، حيث يبرز العمل الصراع بين الأفكار الرجعية والحديثة، كما يناقش قضايا شائكة، ويجسد خلال أحداثه دور والد الفنانة يسرا اللوزي صاحب الأفكار الرجعية الذي يرفض ممارسة ابنته للرياضة رغم عشقها الكبير لها.



وعن مشاركته في المسرح، أشار سامي مغاوري إلى أنه لا يزال ضمن أسرة مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، إلا أن ظروف أزمة كورونا حالت دون عودة تقديم العرض للجمهور مرة أخرى خاصة في ظل التكاليف الباهظة للعرض الذي يتطلب أن تكون صالة المسرح مكتملة، وهذا الأمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لحضور العروض المسرحية.