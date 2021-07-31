الرئيس الأمريكى جو بايدن متفائل بالحوار الاستراتيجى مع روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بالحوار مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وحسبما أفات وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بايدن حول المفاوضات مع روسيا، إن "العملية مستمرة وأعلق آمالي عليها"، وذلك ردا على طلب التعليق على الجولة الأخيرة من المفاوضات من قبل مراسل وكالة "تاس" الروسية.

يذكر أن آخر جولة من الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي جرت في جنيف في 28 يوليو الجاري، وكانت الأولى في عام 2021.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي كان على رأس الوفد الروسي إلى جنيف، أن المفاوضات كانت بناءة، وتطرقت إلى تشكيل فرق عمل خاصة بقضايا الأمن الاستراتيجي، والهجمات السيبرانية.

واتفق الجانبان على عقد الجولة التالية من المفاوضات في سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعماء أمريكيين من أصل كوبي في البيت الأبيض، لبحث المسائل المتعلقة بالاحتجاجات التى حدثت مؤخرا فى كوبا ورد إدارته عليها.



وذكر البيت الأبيض - في بيان مقتضب - أن الزعماء الأمريكيين من أصل كوبى الذين ستتم استضافتهم سيضمون زعماء سياسيين وفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع.



وتظاهر آلاف الكوبيين - في 11 يوليو الحالي - للإعراب عن استيائهم من تفاقم الأزمة الاقتصادية الكوبية، بما فيها نقص الغذاء والأدوية، وطلبوا من الرئيس الأمريكي مساعدتهم.



وفي الولايات المتحدة شارك أمريكيون من أصل كوبي في مسيرات؛ للإعراب عن تضامنهم مع الكوبيين المحتجين، ودعوا بايدن إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حكومة هافانا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين كوبيين، ودعت إلى تسهيل سبل اتصال الكوبيين بشبكة الانترنت، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد وزير الدفاع الكوبي ولواء النخبة بقوات الأمن الحكومية الذى شارك فى قمع المتظاهرين.