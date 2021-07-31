الأرجنتين تؤكد سلامة استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسى مع لقاحات أخرى

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن نتائج الدراسات التي جرت في البلاد أكدت سلامة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا مع لقاحات أخرى.

وجاء في بيان لحكومة محافظة بوينس آيرس، أن وزارة الصحة أشارت إلى أن دراسات استخدام الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" مع الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني – السويدي ولقاح "سينوفارم" الصيني لم تكشف عن أي آثار جانبية خطيرة.

وحسب نتائج الدراسة، فإن 41.6% من المشاركين فيه لم يشعروا بأي آثار جانبية بعد الحقنة الثانية، وتحدث 8.4% عن ارتفاع درجة الحرارة وألم في الظهر، و50% عن ألم في مكان الحقنة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الدراسة كانت مستمرة منذ 7 يوليو الجاري، ولم تصل بعض المعلومات عن فاعلية استخدام اللقاحات المختلفة معا.

وبلغ متوسط الأعمار للأشخاص الذين شملتهم الدراسة 49 سنة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.