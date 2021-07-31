هشام خرما يحيى أمسية جديدة من أمسيات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر

يستقبل المسرح المكشوف بمركز المؤتمرات في قاعته الكبري٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ يحييه الفنان الكبير هشام خرما٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021.

و"هشام خرما" صدر له حتى الآن ثلاثة ألبومات موسيقية، أولها "First Voyage" في عام 2010، والذي تصدر قوائم فيرجين للألبومات الأكثر مبيعًا في مصر، بعد ذلك، اختارته شركة سوني ميوزيك للاشتراك مع الموسيقار اليوناني "ياني" والموسيقار التركي "كان أتيلا" في ألبوم "أرابيسك".

بجانب ألبوماته الموسيقية، قام "هشام خرما" بتأليف موسيقى العديد من الإعلانات التليفزيونية، وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، من بينهم الشاعر هشام الجخ، والمطرب هاني عادل، والمطربة بشرى.

في سياق متصل، وضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر أيضًا٬ يعرض بمكتبة الإسكندرية في الثامنة والنصف٬ العرض المسرحي "ذهب الليل"٬ من إنتاج وزارة الثقافة - قطاع شئون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح ــ فرقة الإسكندرية، عرض من تأليف أحمد عسكر٬ وإخراج سعيد قابيل.

يلقي العرض الضوء على مسيرة الفنان الكبير محمد فوزي، وأهم المحطات الفنية في حياته الإبداعية٬ كما يتطرق العرض إلي إنجازاته التي حققها في عالم صناعة الغناء٬ حيث أسس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الإسطوانات، كما له باع طويل في السينما ممثلًا ومنتجًا٬ حيث قدم العديد من الأفلام الغنائية والاستعراضية من بينها: بنات حواء٬ ضربة القدر٬ فتوات الحسينية٬ اقتل مراتي ولك تحياتي٬ العقل والمال٬ العائلة الكريمة٬ يوم الحساب٬ من أين لك هذا٬ كل دقة في قلبي٬ ليلي بنت الشاطئ٬ حبيب حياتي٬ صراع مع الحياة٬ معجزة السماء٬ ثورة المدينة٬ ابن للإيجار٬ ظلموني الحبايب وغيرها.

كما شارك محمد فوزي مع نجمات الغناء والتمثيل بطولة العديد من روائع السينما المصرية٬ من بينهن٬ شادية٬ ليلي فوزي٬ مديحة يسري٬ فايزة أحمد٬ سامية جمال٬ ليلي مراد٬ وصباح. كما قدم مئات الألحان التي غناها بنفسه أو قدمها لمطربين ومطربات آخرين، ويذكر له أنه أول من قدم الموسيقار والملحن بليغ حمدي إلي سيدة الغناء أم كلثوم٬ في أول لقاء بينهما٬ حينما رشح لها بليغ حمدي بدلًا منه ليلحن لها أغنية "حب إيه".

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