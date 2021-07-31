بعد استجابة الرئيس السيسى لعلاجها.. أسرة «طفلة غزة» تتحدث لـ«الدستور»

أعربت أسرة الطفلة الفلسطينية "بيان"، من قطاع غزة المحاصر، عن فرحتهم وشكرهم لمصر، خاصةً الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استجابته لمناشدة علاج الطفلة ذات الـ8 سنوات، والتي تعاني من مرض جلدي نادر.

السيسي يستجيب لعلاج طفلة من غزة

وتواصلت "الدستور" مع والديها، والطفلة عقب إعلان الرئاسة المصرية، أمس الجمعة، الاستجابة للمناشدة التي نشرتها أسرة الطفلة الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعاني الطفلة الفلسطينية "بيان" من مرض جلدي نادر وخطير، ينتشر في كافة أنحاء جسدها، منذ ولادتها، وعدم وجود علاج مناسب داخل غزة، فيما تعيش على "مسكنات".

وأكدت أسرة الطفلة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الطفلة "بيان" شعرت بسعادة بالغة عندما تم إبلاغهم رسميًا بأنهم سيتوجهوا لمصر خلال 48 ساعة، لبدء رحلة العلاج، وأن كافة التكاليف والترتيبات تتحملها القاهرة.

أسرة "طفلة غزة" تروي معاناتهم مع المرض

وتحدث الأسرة الفلسطينية، المكونة من 4 أطفال ووالديهم، عن تفاصيل المعاناة التي يعيشوها، وطفلتهم، طوال الثماني سنوات، سواء خلال الحياة اليومية، أو البحث عن شفائها، ومعاناتها في الدراسة.

وكشفت "بيان" عن تطلعاتها للعلاج، وكيف استقبلت هذا النبأ، واستعداداها للذهاب إلى مصر، وثقتها الكبيرة في تلقي العلاج المناسب، ومن ثم شفائها.

وأوضحوا أسرة "طفلة غزة" أن إبلاغهم بقرار الرئيس السيسي كان داخل منزلهم، حيث إن والدتها "بكت" من فرحتها بما سمعته من استجابة فورية.

"طفلة غزة" تصل مصر غدا لتلقي العلاج

وتغادر الطفلة "بيان" قطاع غزة إلى القاهرة، غدًا الأحد، عبر معبر رفح البري، بعد استجابة الرئيس السيسي.



وكانت عائلة الطفلة "بيان محمود" قد نشرت مناشدة لعلاجها في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نظرا لحالتها الخطيرة، وحاجتها لعلاج لا يوجد في غزة، كما أن أسرتها لا تملك تكاليف السفر والعلاج.