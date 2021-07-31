السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 240 طن قمامة من طرق وشوارع زفتى بالغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد سراج، رئيس المدينة، أنه تم رفع نحو 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وكذلك صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، مؤكدًا على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ورفع تراكمات الرمال بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، حسب تعليمات الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

من جانبه، أكد محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 271 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشار إلى  أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

من جهته، قال أحمد المغاوري،رئيس حي ثان المحلة الكبرى، إنه تم رفع نحو 172 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، خلال الـ24 ساعة، وأوضح  أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد علي ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة، ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وتساهم بشكل كبير في إنتشار الأمراض، وكذلك أكد علي قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولًا بأول على مدى الساعة، وأشار إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة في الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.

قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة استمرار حملات النظافة تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة مخلفات وتراكمات حملة نظافة موسعة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى محافظة الغربية عمال النظافة حملات النظافة نائب المحافظ أحمد عطا خلال الـ24 ساعة خلال الـ24 ساعة الماضية قمامه ومخلفات كشافات الإنارة النظافه العامة رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى

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